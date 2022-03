Concert à la Philharmonie : Le talent naturel de Diane Krall a parlé pour elle

LUXEMBOURG-VILLE - La Canadienne était de retour dans une Philharmonie comble, offrant au public un voyage dans le temps.

Elle nous fit partager son amour pour ces chansons issues pour la plupart des années 20 et 30, et en particulier celles interprétées par Annette Hanshaw, comme l'enlevée «There Ain't No Sweet Man That's Worth The Salt Of My Tears« ou la joyeuse «Just Like A Butterfly That's Caught In The Rain». Le morceau «Glad Rag Doll» rendait, lui, un bel hommage aux filles d'une revue new-yorkaise des années 20, les Zietfield Girls.