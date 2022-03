Le Tamiflu ne les guérit pas

Des cas de résistance au principal antiviral utilisé contre la grippe porcine ont été constatés près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

« Nous avons observé quelques cas, peu dont nous soyons sûrs, à El Paso et près de McAllen, au Texas», a déclaré Maria Teresa Cerqueira, responsable locale du bureau de l'OPS, (Organisation panaméricaine de la santé).

Mme Cerqueira a expliqué que les personnes chez lesquelles a été détectée une résistance au Tamiflu, un antiviral du laboratoire pharmaceutique suisse Roche, traversaient fréquemment la frontière entre les États-Unis et le Mexique et qu'il s'était agi d'automédication de la part de ces patients. Elle a expliqué qu'un patient porteur d'une souche du virus A(H1N1) résistante au Tamiflu avait reçu du Zanamivir, un antiviral fabriqué par le laboratoire britannique GlaxoSmithKline, et qu'un autre n'avait reçu aucun autre traitement. Ces deux patients ont survécu, a-t-elle dit.