Le tatoueur aurait eu la main un peu lourde

Une jeune Belge de 18 ans affirme s'être fait tatouer sur la moitié de son visage pas moins de 56 étoiles, au lieu des trois initialement demandées.

La jeune flamande explique qu'elle s'est rendue dimanche, accompagnée de son compagnon, de son père, de sa soeur et de son frère, dans la boutique d'un tatoueur parisien installé depuis le début de l'année à Courtrai. "Je voulais qu'il me dessine trois petits points, mais il a proposé de faire trois étoiles, en disant que c'était bien plus beau", témoigne Kimberley Vlaeminck.

"Quand il a commencé à me tatouer, je n'ai pas ressenti de douleur et je me suis endormie. Je m'étais levée à cinq heures du matin et j'avais déjà travaillé une demi-journée", explique la jeune femme de ménage. "Je me suis réveillée lorsqu'il a commencé à me tatouer le nez et j'ai vu ce qu'il avait déjà fait. J'ai compté 56 étoiles, c'est effrayant", poursuit-elle.