Elections au Luxembourg: 19,8% des étrangers sont inscrits sur les listes électorales

Les inscriptions des étrangers sur les listes électorales ont démarré doucement mais ils sont au final 19,8% d'électeurs non luxembourgeois potentiels à être inscrits, ont dévoilé le ministère de l'Intégration, le Cefis et le Syvicol, ce mercredi. Lors des communales de 2017, le taux était plus élevé (22,8%) mais plus bas en chiffres absolus, 34 638 contre 50 084 pour juin 2023.