Au Luxembourg: Le taux d'intérêt variable au plus haut depuis 2008

Le taux variable progresse de deux points de base, à 3,53% en moyenne en février, contre 3,51% en janvier, selon un communiqué de la Banque centrale du Luxembourg (BCL) transmis ce mercredi. Dans le même temps, le volume des crédits nouvellement accordés a diminué de 24 millions d'euros sur un mois, pour s'établir à 193 millions d'euros cumulés en février. Sur un an, le taux d'intérêt a explosé de 221 points de base et le volume des nouveaux contrats a dimimuné de 27 millions d'euros.

Le taux fixe explose

La hausse est encore plus spectaculaire pour les taux d'intérêt fixe sur les crédits immobiliers. Ils ont grimpé, en février, de 19 points de base pour s'établir à 3,77%, pas très loin au-dessus des taux variables. Le volume mensuel des créances nouvellement accordées sous ce régime à taux fixe a augmenté, entre janvier et février, de 49 millions d'euros, pour atteindre 268 millions d'euros. Sur un an, le taux fixe a tout de même explosé de 226 points de base, tandis que le montant des crédits accordés a diminué de 212 millions d'euros.

Même quand le crédit est plus long, le taux fixe a explosé. En effet, pour les emprunts d'une durée supérieur à 10 ans, le taux a grimpé de 17 points de base en février, et de 219 points sur un an. Les montants accordés pour une longue duré ont augmenté de 35 millions d'euros sur un mois, mais diminué de 146 millions d'euros sur un an, pour s'établir à 217 millions d'euros en février.