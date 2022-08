Environnement : Le taux de braconnage de rhinocéros diminue mais…

Une année 2020 «anormale»

Une population en baisse

Parallèlement à la baisse du braconnage, les données suggèrent qu’en moyenne, entre 575 et 923 cornes de rhinocéros sont entrées sur les marchés du commerce illégal chaque année entre 2018 et 2020, contre environ 2378 par an entre 2016 et 2017. Mais là encore, l’UICN relève que 2020 a été «anormale», rendant difficile l’interprétation des statistiques.

Il y avait fin 2021 un peu plus de 4000 rhinocéros à une corne en Inde et au Népal. En Indonésie, 76 rhinocéros de Java vivaient dans un parc national et entre 34 à 47 rhinocéros de Sumatra dans la nature. Selon le rapport, les rhinocéros à une corne et de Java ont vu leurs populations respectives augmenter de 3,7% et 4,4% par an entre 2017 et 2021, tandis que le nombre de rhinocéros de Sumatra a diminué à un taux alarmant de 13% par an sur cette période.