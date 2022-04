Emploi au Luxembourg : Le taux de chômage au plus bas depuis 13 ans

LUXEMBOURG - 14 576 personnes étaient inscrites à l'Adem au 31 mars, soit 4,7% de la population active. Du jamais vu depuis début 2009.

Ce sont les moins de 30 ans et les plus diplômés qui profitent le plus de cette diminution.

L'Adem note que ce recul profite à toutes les catégories de demandeurs d'emploi, y compris ceux qui sont inscrits depuis plus de 12 mois. «Néanmoins, ces chômeurs de longue durée représentent toujours 48,7% de tous les demandeurs d’emploi disponibles». Ce sont les moins de 30 ans et les plus diplômés qui profitent le plus de cette diminution.