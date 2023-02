Emploi au Luxembourg : Le taux de chômage en légère hausse

LUXEMBOURG - Quelque 15 800 personnes étaient au chômage en janvier 2023, soit un peu plus qu'en janvier 2022.

Au 31 janvier, l'Adem a comptabilisé 15 801 demandeurs d’emploi résidents disponibles inscrits, soit 331 personnes de plus qu'en janvier 2022. Le taux de chômage repart légèrement à la hausse, passant de 4,8 à 4,9% de la population active. Seuls les chômeurs de longue durée (plus de 12 mois) ne sont pas touchés par cette augmentation.

«Malgré la pandémie et la guerre en Ukraine et toutes les répercussions que cela peut avoir, je pense que le marché du travail a bien résisté à toutes ces crises», a expliqué le ministre du Travail, Georges Engel, à L'essentiel.

10 988 postes vacants

Le nombre de nouvelles inscriptions est également à la hausse: 2 893 résidents se sont inscrits à l’ADEM au cours du mois de janvier 2023, soit 534 personnes de plus (+226,6%) qu'en janvier 2022. 7 961 touchent l'indemnité de chômage complet, soit 370 personnes de plus (+4,9% en un an).