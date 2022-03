Emploi en France : Le taux de chômage passe sous les 10%

Le taux de chômage a baissé de 0,4 point au premier trimestre 2017, pour s'établir à 9,3% de la population active en métropole et 9,6% en France entière, a annoncé l'Insee jeudi.

La décrue enregistrée en ce début d'année a surtout profité aux jeunes (-1,5% sur le trimestre, -2,6% sur un an) et aux personnes de 25 à 49 ans (-0,4% sur le trimestre, -0,6% sur un an) mais le chômage est resté stable pour celles de 50 ans et plus, détaille l'Insee. Quant au chômage de longue durée, il a frappé 4,1% de la population active, en très léger recul (-0,1% par rapport au trimestre précédent, et -0,2% sur un an): au total, 1,2 million de personnes déclarent rechercher un emploi depuis au moins un an.