Au Luxembourg: Le taux de chômage remonte à 5,2%, 15 333 résidents sans emploi

LUXEMBOURG – Le nombre de demandeurs d’emploi les plus qualifiés (diplômés de l’enseignement supérieur) ainsi que les jeunes de moins de 30 ans connaît «les hausses les plus importantes», note l'Adem.

Foto: Editpress/Julien Garroy

Le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles inscrits à l’Agence pour le développement de l'emploi (Adem) s’élève à 15 333 au 30 juin 2023, en hausse de 12,4% par rapport à juin 2022. Le taux de chômage, corrigé des variations saisonnières, calculé par l'institut national de la statistique et des études économiques), est de 5,2%, contre 5% en mai.

Ce nombre de demandeurs d’emploi est en hausse pour toutes les durées d’inoccupation sauf pour les personnes dont la durée d’inscription est supérieure à douze mois, analyse l'Adem. Les demandeurs d’emploi les plus qualifiés (diplômés de l’enseignement supérieur) ainsi que les jeunes de moins de 30 ans connaissent «les hausses les plus importantes». Depuis le mois de février, le nombre de demandeurs d'emploi âgés de moins de 30 ans inscrits auprès de l'Adem avait tendance à diminuer. Le mois dernier, cette catégorie était celle, avec les demandeurs d'emploi diplômés du secondaire, à avoir le plus augmenté en un mois.

ADEM

Au niveau des métiers, les variations à la hausse les plus importantes concernent le secrétariat et l’assistance, la production culinaire et les services en restauration, la comptabilité et la gestion, les travaux du gros œuvre et du second œuvre».

En parallèle, le nombre de postes disponibles s’établit à 9 488 au 30 juin 2023, en diminution de 30,2% sur un an. «Cette baisse du nombre de postes déclarés concerne presque tous les secteurs d’activité mais ce sont principalement les secteurs du commerce, des activités spécialisées, scientifiques et techniques, des activités de services administratifs et de soutien ainsi que la santé humaine et l’action sociale qui sont les plus impactés», conclut l'Adem.

