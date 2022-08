Zone euro : Le taux de chômage toujours au plus bas à 6,6%

Sur un an en juin, le taux de chômage a baissé de 1,3 point dans la zone euro et de 1,2 dans l'UE. Chez les jeunes (moins de 25 ans) toutefois, le taux de chômage a augmenté en juin de 0,4 point par rapport à mai dans la zone euro et de 0,3 point dans l'UE, pour s'établir à 13,6% dans l'UE et dans la zone euro.