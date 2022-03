Marco Schank : Le taux de logements vides «est inacceptable»

LUXEMBOURG - Au lendemain d'une action spectaculaire d'un squatteur à Strassen, la question des habitations laissées vides a été évoquée, mardi, à la Chambre. Le gouvernement veut créer une taxe.

Pour tenter de lutter contre le phénomène, le gouvernement se dit favorable à l'instauration d'une taxe sur les appartements laissés vacants. Une mesure d'ores et déjà en application à Esch-sur-Alzette, Diekirch et Beckerich et à laquelle réfléchissent les autorités de Luxembourg-Ville. Bien que d'autres communes aient manifesté leur intérêt sur une telle mesure, le manque de cadre juridique empêche nombre d'entre elles de mettre en place le dispositif.