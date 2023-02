Grave accident : Le téléphone de Pierre Palmade a mystérieusement disparu

En effet, la femme de ménage de l’humoriste a raconté à la police être intervenue chez lui samedi, au lendemain de l’accident. Le logement du comédien était en désordre et des seringues étaient éparpillées. Pour ne pas risquer d’effacer d’éventuelles traces, l’employée a nettoyé sommairement les lieux et n’a rien jeté, laissant les déchets dans des sacs. Fait troublant: la femme de ménage affirme avoir trouvé le téléphone portable de Palmade et l’avoir même laissé en évidence. Or, le lendemain, les enquêteurs venus perquisitionner n’ont pas trouvé le fameux appareil.