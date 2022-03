«Le téléphone sonne, mais personne ne m'invite à sortir»

Susan Boyle, la nouvelle coqueluche du Net, a du mal à saisir l'émotion que sa voix suscite à travers le monde. Pourtant, elle assure qu'elle continuera à rester la même.

Depuis plus d'une semaine désormais, le nom de Susan Boyle est sur toutes les lèvres. Depuis son passage dans une émission anglaise de découverte de talents, cette Écossaise de 47 ans à la voix d'or mais au physique peu télégénique est au centre de toutes les attentions.

Peu habituée à tant de sollicitations, cette dernière s'est pourtant confiée au Sun. Elle y évoque sa vie quotidienne, et ses différents aspects. Susan y dévoile ainsi qu'elle n'a, jusqu'à présent, jamais été embrassée, chose qu'elle espère voir changer. «Le téléphone n'arrête pas de sonner depuis le show. Mais aucun des appelants ne m'invitent à sortir, soupire-t-elle. Je n'ai même jamais eu de lettre d'amour. Je suis sûre que ça arrivera bientôt. Enfin, je l'espère.»

Susan conservera le mêle look

Autre aspect de sa nouvelle vie qu'elle évoque avec entrain, le buzz qui existe désormais autour d'elle. «C'est tout nouveau pour moi ce business Internet. Je n'avais jamais entendu parler de YouTube. Je ne sais pas comment ça fonctionne mais il semblerait que ma musique atteigne des millions de personnes, raconte-t-elle. Maintenant, je vais regarder les offres des télés et radios du monde entier. Je n'avais jamais pensé que cela m'arriverait."

Heureuse de son succès surprise, elle refuse cependant de changer de look pour le prochain tour des sélections. «Je vais continuer à porter mes propres vêtements et ma coupe de cheveux. Je les aime bien." Mais elle doit quand même "prendre ça sérieusement et c'est difficile parce que c'est un vrai tourbillon.»