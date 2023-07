Dans l'espace: Le télescope Euclid s'est envolé

Après un décollage «parfait» samedi, le télescope spatial européen Euclid est en route vers son poste d'observation, d'où il tentera d'éclairer l'une des plus grandes énigmes scientifiques, la matière noire et l'énergie sombre, qui constituent 95% de l'Univers mais dont on ne sait quasiment rien. Le satellite s'est envolé depuis Cap Canaveral, en Floride, à 11h12 locales (17h12 au Luxembourg) à bord d'une fusée Falcon 9 de l'entreprise américaine SpaceX. Après s'être séparé de la fusée, il a comme prévu émis son premier signal.