Astronomie : Le télescope James Webb a vu sa première étoile

Le télescope spatial James Webb a pris son premier selfie avec une étoile, lors du processus d’alignement de ses miroirs.

Les 18 points lumineux reçus correspondent à la lumière réfléchie par l’étoile dans les 18 segments hexagonaux qui constituent le grand miroir principal. Il s’agit désormais de les aligner petit à petit pour qu’ils ne produisent plus qu’une image nette et unique. Le processus prendra environ un mois, puis il devra être répété avec les autres instruments scientifiques à bord, qui n’ont pas encore assez refroidi pour être utilisés. Des étoiles à la lumière de plus en plus faible seront utilisées.