Nouvelle photo: Le télescope James Webb sort le grand jeu pour son anniversaire

Une précision jamais vue

Depuis un an, James Webb ne cesse d’éblouir les astronomes, avec des images d’une précision jamais atteinte auparavant. Il a observé la galaxie la plus lointaine jamais détectée , des trous noirs supermassifs, mesuré pour la première fois la température de planètes rocheuses «cousines» de la Terre, dont il a même commencé à analyser l’atmosphère. Le flot d’études scientifiques tirées de ses observations est constant.

Du carburant pour 20 ans

Il est le successeur du télescope spatial Hubble, lui-même toujours en fonctionnement. À la différence de Hubble, qui observe l’Univers essentiellement dans le spectre visible, James Webb fonctionne, lui, dans l’infrarouge. Cela lui permet de détecter des lueurs bien plus faibles, et donc de voir bien plus loin. James Webb a assez de carburant pour fonctionner durant 20 ans. Les chercheurs du monde entier peuvent réserver du temps d’observation avec le télescope, dont le programme est minutieusement élaboré par tranches d’un an.