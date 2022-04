Exercice au Luxembourg: Les secouristes ont simulé une évacuation du télésiège de Vianden

1 / 6 25.04 Au pied du célèbre château, les secouristes ont simulé ce lundi matin une évacuation du télésiège de Vianden. Frédéric Lambert/L'essentiel Une simulation toujours très spectaculaire, qui a tenu en haleine les quelque 2 000 habitants de Vianden. Frédéric Lambert/L'essentiel Frédéric Lambert/L'essentiel

Un seul télésiège existe au Luxembourg et il se trouve à deux pas de la frontière allemande, au nord-est du pays et au pied du château de Vianden. Dans le cadre d’un exercice, le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) a procédé ce lundi matin à l’évacuation du télésiège grâce au soutien de l’hélicoptère de la Luxembourg Air Rescue (LAR).

Une simulation toujours très spectaculaire qui a tenu en haleine les quelque 2 000 habitants de Vianden. «On assiste ce lundi à un exercice d’évacuation qui pourrait se tenir en cas de panne», indique Peter Smetana, responsable du télésiège de Vianden. En cas de problème potentiel, chacun sait ainsi ce qu’il devra faire. On fait cet exercice une fois tous les quatre ans. On n’a jamais eu d’accident, mais ça peut arriver n’importe quand, c’est pour ça qu’il faut être bien préparé. Cette fois-ci, pour la simulation, seulement dix personnes sont coincées sur le télésiège et ça devrait prendre deux ou trois heures».