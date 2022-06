Règles fiscales: Le télétravail des frontaliers en sursis

Durant les mois de pandémie, le décompte des jours de télétravail avait été gelé, afin de permettre aux employés de rester chez eux. Pendant cette période, des négociations avaient permis de rehausser les seuils à 34 jours par an concernant la Belgique et la France, tandis que les résidents allemands restent bloqués à 19 jours. À partir du 1er juillet, les employeurs seront de nouveau tenus de déclarer à l’administration fiscale les employés qui dépassent les seuils. L’année 2022 sera celle de la transition: après six mois de télétravail illimité, les salariés profiteront du quota annuel en seulement six mois.