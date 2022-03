Emploi : Le télétravail gagne du terrain au Luxembourg

LUXEMBOURG - Environ



7% des salariés font du



télétravail. Un outil peu



à peu adopté dans les



entreprises du pays.

Dans la majorité des cas, le télétravail ne dépasse pas huit heures par semaine. Les disparités selon le statut et les professions sont également importantes. Seulement 5 % des salariés de l’industrie en bénéficient contre 17% dans le secteur de l’information et de la communication. Les professions intellectuelles et cadres dirigeants sont ceux qui y ont le plus recours (13,4%). Contrairement aux idées reçues, la part des hommes pratiquant le télétravail (8,3%) est plus importante que celle des femmes (5,7%).