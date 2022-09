Luxembourg: Le télétravail illimité pour les frontaliers français?

Dimanche soir, le CSV s'est saisi de ces annonces interrogeant le gouvernement luxembourgeois sur les discussions engagées avec la France, ainsi que sur la position de la coalition. ««Il est important de garder le télétravail à l'ordre du jour et de voir comment on peut améliorer le quotidien des gens qui viennent travailler au Luxembourg (…) Toujours le résultat d'un accord entre l'employeur et le salarié», avait répondu Xavier Bettel à L'essentiel.

En attendant plus de précisions sur les futures orientations, force est de rappeler que l'élargissement du télétravail des frontaliers ne dépend pas que de nouveaux accords sur le plan fiscal, mais également d'une évolution de la règle européenne en matière de sécurité sociale. À l'heure actuelle, un frontalier qui travaille plus de 25% de son temps dans son pays de résidence se retrouve de facto affilié à la sécurité sociale de son pays, et non plus à celle du Luxembourg.