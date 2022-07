Frontaliers: Le télétravail sera-t-il contrôlé par les pays voisins?

Après un certain nombre de jours de télétravail, un frontalier peut être imposé sur son salaire par son pays de résidence.

Hors période de pandémie, les frontaliers peuvent télétravailler dans leur pays de résidence sans que cela n'ait d'impact sur leur fiscalité dans la mesure où ils ne dépassent pas un certain nombre de jours. Il est de 19 jours pour les travailleurs allemands, 29 pour les français et 24 pour les belges. Le quota va bientôt passer à 34 jours pour Belges et Français.