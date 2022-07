Au Luxembourg: Le télétravail, un bol d'air pour la planète?

En 2020, au plus fort des confinements, quand quasiment tout le pays était en télétravail ou au repos forcé et que les usines étaient à l'arrêt, le niveau de pollution, notamment au dioxyde d'azote, avait considérablement baissé. Mais étaient rapidement repartis à la hausse quand la situation avait connu un semblant de retour à la normalité, selon les chiffres de l'Administration de l'environnement. Alors même que de nombreux salariés travaillaient toujours de chez eux.

«Bien que le travail à distance permette de faire baisser le trafic automobile et la pollution de l'air, cette dernière est la conséquence de plusieurs facteurs», explique Greenpeace. Pour l'ONG, mettre fin au «tout-voiture», avec un changement en profondeur du secteur des transports et de notre système économique, serait une solution plus durable.