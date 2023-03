Livre historique: Le témoignage du majordome de Hitler traduit en français

À l'époque, le livre attire les critiques à cause de digressions inutiles, mais surtout de l'aveuglement du majordome. Celui-ci, bien que SS, affirme que lui-même, comme tout le personnel du Führer, ne savait rien de l'extermination des Juifs d'Europe entreprise par l'Allemagne nazie. Ce témoignage est l'une des principales sources du film «La Chute», sorti en 2004, qui montre un Hitler à la santé physique et mentale de plus en plus dégradée dans son bunker en avril 1945.