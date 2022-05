Crash aérien au large des Comores : Le témoignage très attendu de Bahia, seule rescapée

L’unique survivante au crash qui a fait 152 morts en 2009 doit témoigner lundi au procès à Paris de la compagnie Yemenia Airways, jugée pour homicides et blessures involontaires.

Bahia Bakari avait 12 ans quand elle est partie le 29 juin 2009 de l’aéroport de Roissy avec sa mère pour des vacances aux Comores. Après une étape à Marseille, elles avaient changé d’avion à Sanaa, au Yémen. Dans la nuit, à l’approche de l’aéroport de Moroni, capitale des Comores, l’A310 qui transportait 142 passagers et onze membres d’équipage avait heurté l’eau et s’était abîmé dans l’océan Indien.

Aujourd’hui âgée de 25 ans, Bahia Bakari a assisté avec son père à plusieurs audiences depuis le début du procès le 9 mai, sans s’exprimer devant la presse. À la fois victime et seule témoin de l’accident, elle doit déposer à partir de 10h. «Cette nuit du 30 juin 2009, un miracle s’est produit. La mort m’a frôlée, elle a pris ma mère mais elle n’a pas voulu de moi», écrivait-elle dans un livre publié en 2010, «Moi Bahia, la miraculée».

«Explosion gigantesque»

Elle y expliquait se souvenir que l’avion, «plus vétuste» que le premier, s’était mis à «tanguer de plus en plus» et qu’elle avait ensuite ressenti une «énorme décharge de courant électrique» et «une explosion gigantesque». Dans «l’eau glacée», au milieu des «vagues noires», elle décrivait avoir entendu un temps «des femmes crier» puis être tombée dans «une sorte de coma» tout en restant accrochée «par miracle» à un morceau de ferraille.