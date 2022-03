Immobilier : Le temps des bonnes affaires est terminé

LUXEMBOURG – Les prix du marché de l’immobilier luxembourgeois auraient fini de baisser selon atHome. Une bonne nouvelle pour les investisseurs mais pas pour les acheteurs.

Après un an et demi de baisse, les prix de l’immobilier au Grand-Duché ont cessé de diminuer et se sont enfin stabilisés. Fini donc les opportunités pour ceux qui cherchaient une affaire mais bonne nouvelle pour les investisseurs qui reprennent la main. 2009 a été l’année des acheteurs, 2010 risque d’être l’année des vendeurs. Les variations sont toutefois restées relativement faibles (de lors de 4 à 6%) quand celles enregistrées dans les pays voisins où les capitales européennes peuvent atteindre 20%.