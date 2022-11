Monica Bellucci : «Le temps passe et c’est comme ça»

«Ma beauté biologique n'est plus mais comment vous pouvez dire ça?»: samedi soir dans «Drôle d'époque», Léa Salamé ne s'est pas remise des propos de Monica Bellucci (58 ans), venue notamment présenter «Maria Callas: lettres et mémoires», une lecture de l'autobiographie de la cantatrice donnée les 14 novembre prochain au théâtre du Châtelet à Paris.

«Le temps passe et c’est comme ça. Il y a un temps pour tout et il y a une période biologique qui est précise», a répondu l'actrice italienne, longtemps considérée comme l'incarnation absolue de la féminité. Mais elle ne regrette en rien ce temps qui s'écoule: «Après il y a d'autres choses qui arrivent, on mûrit, on a une distance par rapport aux choses, moi je pense que c'est très intéressant de voir l'évolution de la vie d'une personne».