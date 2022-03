Toujours pas de compromis : Le temps presse pour l'union bancaire

Les ministres européens des Finances, dont le Luxembourgeois Pierre Gramegna, n'ont pas trouvé de compromis avec le Parlement européen ce mardi concernant l'union bancaire.

Qui va décider qu'une banque n'est plus viable?

Le Parlement estime que c'est trop long, et plusieurs pays sont prêts à faire en sorte qu'il soit mutualisé en cinq ans, comme l'a suggéré le gouverneur de la Banque centrale européenne, Mario Draghi. «Il faut une part mutualisée dès le début, et que cette part augmente aussi vite que possible», a expliqué le ministre français des Finances, Pierre Moscovici. Cela enverrait «un signal positif aux marchés» en renforçant la crédibilité de ce fonds, a renchéri le ministre espagnol, Luis De Guindos. Mais l'Allemagne n'y est favorable que si le fonds est complètement abondé en cinq ans également, ce que d'autres pays jugent impossible pour le secteur bancaire.

Le commissaire européen chargé des Services financiers, Michel Barnier, a évoqué une durée intermédiaire de sept ans comme voie de compromis possible. Plus généralement, «est-ce qu'il y aura assez d'argent dans le fonds?», s'est demandé le ministre néerlandais et président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem. La BCE et plusieurs pays, dont la France, sont favorables à ce que le fonds puisse emprunter de l'argent sur les marchés. Mais même à pleine capacité, «le fonds sera relativement restreint», a souligné le ministre anglais Michael Noonan, pour qui il faut prévoir des filets de sécurité publics en cas d'insuffisance de ses ressources.