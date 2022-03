Concert : Le temps qui passe ne semble avoir aucune prise sur Indochine

ESCH-BELVAL - Le groupe le plus vendeur de France viendra se mettre à nu, ce samedi, dans la salle eschoise.

Nicola Sirkis le dit lui-même, ce sont les fans qui le maintiennent jeune. Lui qui, depuis 1981, s'est créé une place de petit ami rebelle des Françaises au même titre que Robert Smith, des Cure, en Angleterre.

L'histoire d'Indochine est faite de hauts et de bas. Il y a évidemment le phénomène né en plein courant new wave qui parvient, à travers les années 80, à aligner les tubes et ainsi influencer toute une génération d'artistes qui préfèrent son rock joué avec des claviers.