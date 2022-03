Etude – Le terrorisme a beaucoup moins tué l'année dernière

Étude : Le terrorisme a beaucoup moins tué l'année dernière

Le nombre de morts lors d'attaques terroristes dans le monde a chuté de 27% en 2017 par rapport à 2016, avec un total de 18 814 tués.

Quels sont les pays les plus touchés?

Cinq pays (l'Afghanistan, l'Irak, le Nigeria, la Somalie et la Syrie) ont enregistré plus de mille morts chacun en 2017, et 19 pays plus de cent morts, ajoute le rapport. En 2017, l'Afghanistan a été le pays le plus touché par le terrorisme, avec 434 attaques montées contre des policiers et des militaires, et 256 contre des civils.