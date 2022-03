En Norvège : Le terroriste Breivik restera en prison

La justice norvégienne a rejeté mardi la demande de libération conditionnelle du néonazi qui a tué 77 personnes il y a 10 ans.

Breivik n'ayant jamais affiché de remords après avoir perpétré le crime le plus sanglant jamais commis en Norvège en temps de paix, cette décision de justice était largement attendue. Son avocat, Øystein Storrvik, cité par des médias norvégiens, a immédiatement annoncé son intention de faire appel --que la justice peut décider de ne pas examiner-- ainsi que de lancer une nouvelle procédure judiciaire pour protester contre les conditions de détention de son client.

Le verdict avait été assorti d'une période minimale de dix ans, à l'issue de laquelle il pouvait demander une libération conditionnelle. C'est ce qu'il a fait du 18 au 20 janvier lors d'une audience qui s'est tenue, pour des raisons de sécurité, dans le gymnase de la prison de Skien (sud), où il est incarcéré. Il avait alors donné sa «parole d'honneur» qu'il avait renoncé à la violence et assuré vouloir à l'avenir poursuivre son engagement national-socialiste par des voies pacifiques. «On ne peut présumer que Breivik soit désormais non violent. Ses assurances verbales et ses paroles d'honneur sont de peu de valeur, même s'il devrait penser ce qu'il dit», ont souligné les trois juges mardi.