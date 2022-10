Etats-Unis : Le Texas exécute un détenu au centre d’une bataille sur les droits religieux

John Ramirez, 38 ans, a reçu une injection létale à la prison de Huntsville, et sa mort a été prononcée à 18H41 (1H41 heure de Luxembourg), ont déclaré les autorités pénitentiaires de cet Etat conservateur du sud. Ces dernières n’ont pas précisé si un pasteur avait posé ses mains sur le détenu, comme il l’avait souhaité, lors de son exécution. À l’âge de 20 ans, John Ramirez avait poignardé un employé de magasin lors d’un cambriolage au Texas. Après quatre ans de cavale, il avait été appréhendé en 2008 et condamné un an plus tard à la peine capitale.