Etats-Unis: Le Texas exécute un homme condamné pour le meurtre d’un policier

États-Unis : Le Texas exécute un homme condamné pour le meurtre d’un policier

Wesley Ruiz, un homme hispanique de 43 ans, a reçu une injection létale dans le pénitencier de Huntsville et a été prononcé mort mercredi à 18h41 (heure locale). Il est le quatrième condamné exécuté depuis le début de l’année au États-Unis. «Je suis prêt à partir», a-t-il déclaré avant son exécution.

Lors de son procès, Wesley Ruiz avait assuré avoir craint pour sa vie et tiré dans un geste «d’autodéfense», rappelle la presse locale. Les jurés l’avaient tout de même condamné à la peine capitale. Dans les années suivantes, ses avocats ont intenté, en vain, plusieurs recours pour contester la sentence.

Requête en urgence

À l’approche de la date de l’exécution, ils ont introduit une requête en urgence, arguant que les jurés s’étaient appuyés sur des éléments «ouvertement racistes» et «des stéréotypes clairement hostiles aux Hispaniques» dans l’évaluation de la dangerosité de Wesley Ruiz. L’un des jurés l’avait décrit comme un «animal», «un chien fou» et estimé que les Hispaniques présents au procès étaient «membres de gangs», ont-ils plaidé dans des documents judiciaires. Leur recours a été rejeté en première instance, en appel et avait été envoyé à la Cour suprême des États-Unis.