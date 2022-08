Météo au Luxembourg : Le thermomètre va repasser au-dessus de 30 degrés

Prévoyez la clim et les ventilos: de fortes températures vont revenir la semaine prochaine au Luxembourg. MeteoLux annonce ainsi de 29 à 31 degrés pour mercredi et jeudi et de 28 à 30°C pour vendredi, dans l'après-midi. Lundi et mardi, la température maximale ne sera «que» de 28 degrés.