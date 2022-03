Play-off de NBA : Le Thunder est mené 2-1 par Memphis

Oklahoma City a subi samedi sa deuxième défaite d'affilée en demi-finale de la Conférence Ouest de NBA. Battu 87-81 à Memphis, le Thunder est mené 2-1 dans la série.

Thabo Sefolosha et ses équipiers étaient pourtant revenus à 81-81 à 1'58'' du «buzzer» grâce à un tir à 3 points de Derek Fisher. Mais ils n'allaient plus inscrire le moindre point dans cet acte III, alors que Marc Gasol et Mike Conley convertissaient les six lancers-francs dont Memphis bénéficiait dans les 63 dernières secondes de la rencontre.