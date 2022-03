Le Tibet ose croire à la poursuite du dialogue avec Pékin

L'entrevue de dimanche entre responsables chinois et émissaires du dalaï lama a contenté le gouvernement tibétain en exil, a-t-il indiqué lundi.

Des représentants du chef spirituel des Tibétains en exil et du gouvernement chinois se sont vus dimanche, deux mois après les émeutes meurtrières au Tibet, et "se sont mis d'accord pour avoir de nouveaux contacts et consultations à une date appropriée", a déclaré dimanche l'agence Chine Nouvelle.

La rencontre, qui se déroulait à huis clos à Shenzhen, dans le sud de la Chine, était la première - connue et rendue publique - entre les deux parties en près d'un an et après des semaines de pressions internationales sur Pékin. L'agence officielle chinoise n'a fait état d'aucun accord majeur entre les deux camps, alors que le président chinois Hu Jintao avait souhaité que l'entrevue aboutisse à des "résultats positifs". "La question du Tibet est trop compliquée et personne ne peut compter sur une solution après un ou deux cycles de négociations. Mais il est important que les deux parties se parlent, ce qui permet de dissiper la méfiance", a expliqué M. Samphel.