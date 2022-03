Mondial 2014 : Le tirage au sort dévoilé en avance sur Twitter?

Un compte énigmatique sur le réseau social a révélé la composition du Groupe F une quinzaine d'heures avant le tirage au sort. Astuce informatique ou vraie corruption?

L'Italie ira dans le chapeau 2

Dans cette dernière phrase pourrait résider la faille de cette «corruption» présumée. En effet, on pourrait tout à fait imaginer que le mystérieux messager ait rédigé des messages avec tous les groupes possibles de l'Argentine à l'aide d'un robot, et n'ait ensuite gardé que le bon groupe une fois le tirage au sort passé. Ce qui expliquerait qu'il n'ait pas été en mesure de dévoiler l'ensemble des groupes, les possibilités étant trop nombreuses, mais seulement celui de Lionel Messi et de ses compatriotes. Sans oublier la possibilité d'une autre feinte informatique... Quoi qu'il en soit, on devrait en savoir plus dans les prochaines heures.