Footbal : Le tirage au sort du Mondial 2022, comment ça marche?

Il manque trois équipes pour complèter le plateau de la Coupe du monde de football qui se déroule à l'automne prochain. Le tirage au sort a lieu ce vendredi. Présentation.

Qui succédera à la France, championne du monde en 2018? Les paris sont ouverts! AFP

Il restera trois cases à remplir après le tirage au sort du Mondial-2022, vendredi (18h) à Doha (Qatar), avec les noms des deux vainqueurs des barrages intercontinentaux et celui du gagnant du dernier barrage européen impliquant l'Ukraine. Mode d'emploi d'un tirage à trous. La France, championne du monde en titre, l'Argentine, invaincue depuis 2019 ou le Brésil, vainqueur de la zone AmSud, ne connaîtront peut-être pas leurs trois adversaires. Ils pourraient attendre les derniers barrages du mois de juin.

Sur un match au Qatar s'affronteront le Pérou et le vainqueur du barrage asiatique Émirats arabes unis-Australie d'une part, la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica d'autre part. Enfin il restera à déterminer qui du pays de Galles, qualifié pour la finale, et du vainqueur d'Écosse-Ukraine, match reporté en raison de la guerre dans ce pays, décrochera le dernier billet européen.

Portugal, Belgique et France têtes de série, pas l'Allemagne

Les Bleus pourraient hériter de cet adversaire, ou de l'Allemagne ou du finaliste de l'édition précédente, la Croatie, qui sont dans le chapeau 2 puisque l'UEFA et ses 13 représentants est la seule confédération dont les équipes peuvent s'affronter. Deux équipes d'Amérique du Sud, de la zone Concacaf, de l'Asie ou de l'Afrique ne peuvent pas se retrouver dans le même groupe.

Les 32 équipes sont réparties en quatre chapeaux de huit formations, en fonction de leur classement Fifa, arrêté jeudi, veille du tirage, avec le Qatar tête de série du groupe A, privilège du pays hôte. Après eux, le Brésil, la Belgique, la France, l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal sont têtes de série. Dans le chapeau 2, on retrouve d'autres pays européens (Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Croatie, Suisse) ainsi que l'Uruguay, le Mexique et les États-Unis.

Les trois derniers barragistes se retrouvent dans le chapeau 4, indépendamment de leur classement Fifa. Chaque chapeau est vidé successivement lors de la cérémonie, en commençant par le N.1 et en finissant par le N.4. A chaque équipe est associée un numéro, de 1 à 4, correspondant à sa position dans sa poule, une donnée qui déterminera l'ordre des rencontres. Le calendrier définitif et le lieu des rencontres seront néanmoins officialisés plus tard par la Fifa.