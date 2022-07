Fusillade à Copenhague : Le tireur présumé a des antécédents psychiatriques

L'auteur présumé de la fusillade de Copenhague a des antécédents psychiatriques, a annoncé la police au lendemain de la tuerie, affirmant que rien n'indique à ce stade «un acte terroriste».

Deux ados de 17 ans et un Russe de 47 ans tués

«Il est connu pour des antécédents psychiatriques», a déclaré M. Thomassen. «Rien n'indique qu'il a eu des complicités». Les trois morts sont un adolescent et une adolescente danois de 17 ans tous les deux, ainsi qu'un Russe de 47 ans vivant au Danemark, a précisé la police. Les quatre blessés, qui sont dans un état grave, sont deux Danoises de 19 ans et 40 ans et deux Suédois, un homme de 50 ans et une adolescente de 16 ans.