Highland Park : Le tireur s'est «déguisé en femme» pour fuir plus facilement

Le tireur qui a tué six personnes lundi, lors du défilé du 4-Juillet près de Chicago, a préparé son attaque «pendant des semaines» et s'est déguisé en femme pour ne pas être identifié, a affirmé mardi la police.

«Nous pensons qu'il a préparé cette attaque pendant des semaines», a-t-il dit. Il s'était «habillé en femme» pour cacher son identité et pourrait avoir porté une perruque de cheveux longs pour cacher ses tatouages faciaux, a-t-il précisé, ajoutant qu'il avait ensuite abandonné son arme et s'était mêlé à la foule qui fuyait la parade.

Le jeune homme a tiré plus de 70 fois sur la foule, tuant six adultes et blessant au moins 30 personnes. Mardi matin, la rue principale de cette banlieue cossue de Chicago était toujours bloquée par la police et restait figée dans les premiers instants de la fusillade.