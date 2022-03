Mauvaise inspiration : Le titre de l'album change, leurs tattoos font un flop

Machine Gun Kelly et Travis Barker voulaient sortir «Born With Horns». Il s’étaient fait tatouer ce nom sur leurs bras. Mais MGK en a changé sans avertir Barker.

«C’est ma faute». C’est ainsi que Machine Gun Kelly a légendé une vidéo postée sur Instagram, lundi. On y voit le fiancé de Megan Fox aux côtés de Travis Barker, avec qui il a déjà sorti l’album commun «Tickets To My Downfall» en 2020. Les deux hommes prévoyaient d’en publier un deuxième cette année qui aurait dû porter le nom de «Born With Horns». Ils s’étaient d’ailleurs fait tatouer ce nom sur leurs avant-bras respectifs. Sauf qu’il y eu un petit souci de parcours.