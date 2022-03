Bande dessinée : Le tome 5 d'«Airborne 44» commence à Eschweiler

Consacré par les lecteurs, Philippe Jarbinet revient avec un troisième diptyque d'«Airborne 44», dont le



premier volume s'appelle «S’il faut survivre».

«Je voulais continuer à parler de la bataille des Ardennes mais aussi évoquer la crise économique des années 30. J'ai mis du temps à écrire cette histoire qui se trame entre les États-Unis et les Ardennes», dit Philippe Jarbinet, scénariste et dessinateur de la série «Airborne 44». Car au milieu des avions qu'il aime par-dessus tout dessiner, et parmi les combats, il y a des hommes et des femmes dont les destins basculent en ces temps de guerre.