Classement: Le top 10 des voitures neuves vendues au Luxembourg en 2022

Les chiffres d’immatriculations de voitures particulières neuves, pour 2022 au Luxembourg, montrent une troisième année de baisse consécutive. Elles se sont élevées à 42 094 en 2022, contre 44 372 en 2021 (-4,74 %), selon les chiffres fournis jeudi par la Fédération belge et luxembourgeoise de l’automobile et du cycle (Febiac). Il s'agit du plus petit total observé depuis… 1999. Le secteur a ainsi écoulé 2 095 unités en moins sur un an entre 2021 et 2022. Sous l’effet du Covid, la courbe des immatriculations s’était inversée en 2020 avec 45 188 voitures immatriculées, après trois années record et un pic en 2019 à 55 008 unités.