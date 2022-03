Heureux évènement : Le top Ashley Graham présente ses jumeaux

Un peu plus d’un mois après avoir accueilli ses fils, l'Américaine de 34 ans a partagé sur Instagram une photo d’eux et dévoilé leurs prénoms.

Après l’arrivée de ses jumeaux, le 7 janvier dernier, Ashley Graham avait décidé de se retirer momentanément des réseaux sociaux afin de pouvoir profiter un maximum de ses bébés, de leur grand frère Isaac et de son mari, le réalisateur Justin Ervin. Après un mois de pause, l’Américaine de 34 ans, qui a célébré ses vergetures durant sa grossesse, a fait son retour sur Instagram avec une première photo de ses nouveau-nés, dont elle a dévoilé les prénoms.

En légende d’un cliché la montrant en train d’allaiter l’un des jumeaux tout en tenant l’autre appuyé contre sa poitrine, Ashley a écrit: «Malachi et Roman. Mes garçons ont été les meilleurs professeurs et les plus grands rappels que je suis capable de faire des choses difficiles. Ça n’a pas été facile, mais ça en vaut tellement la peine. Je n’arrive toujours pas à croire que j’ai trois enfants».