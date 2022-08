Etats-Unis: Le torchon brûle entre Britney Spears et son ex

États-Unis : Le torchon brûle entre Britney Spears et son ex

Kevin Federline, qui a été marié à Britney Spears d’octobre 2004 à novembre 2006 et avec qui il a eu deux fils, Sean Preston (16 ans) et Jayden James (15 ans), s’est exprimé sur son ex. Et ses propos, dans le Daily Mail, ont fait des vagues. L’Américain de 44 ans a d’abord estimé que la tutelle de la chanteuse, qui a pris fin en novembre 2021 après 13 ans, l’avait «sauvée». «Toute cette histoire a été difficile à regarder et encore plus difficile à vivre. Surtout pour mes garçons, ça a été dur. C’est la chose la plus difficile que j’ai eue à traverser dans ma vie», a affirmé Federline.