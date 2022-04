Chronique de Bertrand Chameroy : Le torse velu d'Emmanuel Macron moqué sur «France 5»

La photo montrant le président sortant chemise ouverte a inspiré le chroniqueur de «C à vous», face au candidat lundi soir.

Après s'être longuement moqué de Valérie Pécresse durant la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle (voir vidéo ci-dessous), Bertrand Chameroy était lundi soir face à Emmanuel Macron et il ne s'est pas laissé démonter.

Il s'est ensuite moqué en prenant la pose face à «son photographe officiel», qui le shoote «dans des poses très naturelles pendant que je bosse». Et il a évoqué LA photo qui a fait couler beaucoup d'encre depuis dimanche: «Hier, j'ai découvert que vous tentiez de séduire les fans de BHL et Demis Roussos». Sur ce cliché posté sur le compte Instagram de sa photographe officielle, Soazig de la Moissonnière, on voit en effet le président sortant, chemise blanche ouverte sur un torse velu.