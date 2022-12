Cyclisme : Le Tour de France 2024 partira d’Italie, une première

«Le Tour est parti de tous les pays limitrophes de la France. Il est même parti six fois des Pays-Bas qui n’ont pas de frontière commune avec la France. Mais il n’est encore jamais parti d’Italie. Il y a une sorte d’incongruité qui va disparaître», explique à l’AFP Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France qui est en Italie jusqu’à vendredi pour présenter ce 26e Grand départ de l’étranger, le troisième consécutif après Copenhague en 2022 et Bilbao en 2023.

Trois étapes en Italie

Pour les légendes italiennes

«Au kilomètre zéro après Florence, on va passer devant le musée Gino Bartali (double vainqueur du Tour de France en 1938 et 1948). On passera aussi devant le lieu où repose Fausto Coppi. Il y aura un départ d’étape à Cesenatico où est enterré Marco Pantani. Il y a un lien évident avec la légende du cyclisme italien et ses champions», souligne le directeur du Tour.