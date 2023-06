«Le Tour de France est une course différente des autres»

Alex Kirsch a déjà participé au Tour de France 2022. Editpress - Luis Mangorrinha

Alex Kirsch. Quel est votre sentiment au moment de participer à votre second Tour de France?

C’est un honneur, surtout avec l’équipe que l’on a cette année, il n’y a que des grands noms. Cela me donne beaucoup de confiance et montre que je suis important pour l’équipe.

Le maillot de champion national sera-t-il une motivation supplémentaire?

Certainement, cela va me motiver encore plus. Je vais profiter de ce maillot. C’était un moment spécial quand j’ai réalisé que j’allais porter ce maillot pendant un an, mais surtout sur cette course.

Qu’est-ce qui rend le Tour particulier?

C’est une course différente des autres. Au niveau stress, on peut comparer cela aux classiques flandriennes. Tout le monde est en pleine forme, chaque étape compte. L’an dernier, j’ai vite vu que c’était un autre niveau: pas sur le plan physique, mais avec les média et le stress.

Alex Kirsch vient de remporter ses premiers titres nationaux, en contre-la-montre puis en ligne. Editpress - Luis Mangorrinha

La chaleur est-elle un paramètre à prendre en compte?

L’entraînement à la chaleur fait partie de la préparation désormais. Nous roulons davantage sous la chaleur et apprenons à faire descendre la température corporelle avec de la glace et des protocoles. Il faut rester au froid avant la course et refroidir vite après, grâce des bains d’eau froide. Avec l’âge, je commence à mieux supporter, gérer.

L’objectif sera-t-il d’aider les leaders?

Mon rôle spécifique sera d’être le poisson-pilote de Mads Pedersen dans les sprints, je pense que c’est pour cela que je suis sélectionné. Mais comme je grimpe pas mal, je pourrai aider Mattias Skjelmose au classement général et Giulio Ciccone dans des échappées. Chaque jour, j’aurai mon rôle.

En fin de contrat

L’entente semble bien fonctionner avec Mads Pedersen…

Nous nous entendons bien. Il apprécie mon travail, à deux nous avons eu beaucoup de succès des deux dernières années. Le groupe se connaît depuis plusieurs années, je n’ai aucun doute que nous allons tous bien nous entendre pendant trois semaines.

Avec la 2e place sur une étape du Giro et les titres nationaux, vous semblez en pleine forme.

J’ai pris beaucoup de plaisir en course récemment. Cela me motive, car j’avais mal commencé la saison. Ma deuxième place à Rome a prouvé qu’il fallait toujours continuer à se battre.

Aurez-vous votre carte personnelle à jouer certains jours?