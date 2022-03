Course en Belgique : Le Tour des Flandres sous haute sécurité

Des blocs de béton et d'autres obstacles seront installés le long du parcours du Tour des Flandres pour renforcer la sécurité de la course cycliste qui se déroulera dimanche.

Il sera également interdit de porter des sacs à dos dans 17 zones de sécurité, rapporte l'agence Belga. Des agents de sécurité effectueront des contrôles visuels et contrôleront les vêtements et les effets personnels du public tandis que la police pourra procéder à des fouilles administratives. Les drones seront également interdits le long du parcours tandis que plus de 600 policiers seront présents au bord des routes.