Le tourbillon médiatique arrête sa grève de la faim

Alors qu'Amélie Van Elsbeen, 93 ans, avait cessé de s'alimenter pour réclamer son euthanasie, elle a décidé de faire machine arrière. Raison: l'attention des médias lui porterait préjudice.

«La dame et sa famille estiment que l'attention des médias se retournait contre elle et rendait impossible une mort et un deuil sereins, a lu Marc Cosyns, directeur des Cliniques Universitaires de Gand. Ils estiment important d'avoir pu faire avancer le débat et s'estiment prêts, après cette période de repos, à continuer à participer à cette discussion sur ce sujet de société».